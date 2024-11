Augment del 2,6% de la població flotant el tercer trimestre

Andorra la VellaLa població flotant durant el tercer trimestre ha estat de 4.158.738 persones, equivalent a un increment d’un 2,6% si es compara amb el mateix període de l’any anterior.

L'anàlisi mensual dels anys anteriors, excepte el 2020 i 2021 i a causa de la pandèmia, mostra clarament que la població flotant augmenta a partir del juny, amb el pic màxim a l'agost. Després del descens durant el setembre i octubre, torna a augmentar a partir del desembre, mantenint-se alta fins al març de l'any següent, coincidint amb la temporada d'hivern.

Durant el tercer trimestre de l’any 2024 les xifres de població flotant es van situar al voltant d’1.450.000 persones per mes, per sobre dels valors del mateix període del 2023, quan es van situar sobre 1.400.000 persones.

La població estacional al Principat durant el tercer trimestre de l’any 2024 ha estat de 5.122.842 persones, el que equival a un augment de l’1,4% respecte al mateix trimestre de l’any anterior. El concepte de població estacional inclou turistes, excursionistes i temporers. No inclou la població resident. La població estacional equivalent a temps complet anual (població estacional ETCA) durant el tercer trimestre ha estat de 14.035 persones, el 16,2% de la població resident a setembre del 2024.

El component estacional oscil·la significativament al llarg de l’any i, de forma general, registra els valors màxims en el primer trimestre, coincidint amb la temporada de neu, i durant el tercer trimestre, amb l’estiu. Per al tercer trimestre del 2024, la mitjana de la població estacional s’ha situat per sobre d’1.700.000 de persones mensuals, mentre que per al tercer trimestre del 2023 la mitjana mensual es va situar lleugerament per sota d’aquesta xifra.

La població equivalent és un càlcul que es realitza per estimar quin seria el total de població anual resident que generaria la necessitat de recursos que requereixen els residents més els no residents que, en un moment donat de l’any, visiten el país (població estacional i població vinculada).

Per al tercer trimestre de l’any 2024, la població equivalent és de 98.647 persones, un 2,8% més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Si s’analitzen les dades de forma mensual, generalment s’observa com en els mesos d’abril i maig, coincidint amb l’acabament de la temporada de neu, la població equivalent assoleix el seu mínim anual, aproximant-se al màxim a la població estimada. El següent pic s’assoleix en el mes d’agost, coincidint amb el període de vacances d’estiu. Finalment, en els mesos de novembre i desembre, la població equivalent torna a créixer, reflectint el començament de la temporada d’hivern. Seguint la tendència dels darrers anys, en el tercer trimestre del 2024 i comparat amb els mateixos períodes anteriors, la població equivalent assoleix els valors més alts dels darrers cinc anys, amb una mitjana mensual de 91.160 persones.