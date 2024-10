Caiguda del 63,2% dels ingressos per tabac a la Duana al setembre

Andorra la VellaEls ingressos de la Duana per tabac durant el setembre han experimentat una forta caiguda del 63,2% en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Segons les dades corresponents al mes passat, el setembre es va tancar amb uns ingressos per tabac d'1,5 milions d'euros, la qual cosa eleva la xifra acumulada des de principis d'any als 101.572.116,82 euros. El mes passat es va tancar amb uns ingressos per tabac d'11,9 milions d'euros.

Pel que fa als ingressos totals de la Duana al setembre, s'han situat en els 11,4 milions, un 22,6% menys respecte dels 14,7 milions que es van ingressar el mateix mes de l'any anterior, i un 33,5% menys que el setembre del 2022, quan la xifra es va situar en els 17,1 milions.

Quant a la importació de begudes, cal destacar que el mes es va tancar amb uns ingressos de 559.571,62 euros, una baixada del 15,8% en relació amb els 664.560,39 euros que es van obtenir el setembre del 2023, i fins a un 13,1% menys respecte als 643.774,57 euros assolits el 2022.

En el cas de les taxes a la importació de combustibles minerals, el mes passat es van recaptar 4.190.474,92 euros, un 5,9% menys respecte dels 4.452.183,25 euros que es van ingressar el mateix mes del 2023, i un 8% més que els ingressos assolits el setembre del 2022, que van ser de 3.880.214,79 euros.

A l'últim, i segons les dades fetes públiques pel departament de Duana, els ingressos obtinguts per la importació d'altres mercaderies han sumat al setembre 5.105.755,9 euros, un 5,3% menys respecte del mateix mes de l'exercici passat, i un 24,6% superiors a la recaptació assolida durant el mateix termini del 2022, quan es van quedar en 4.096.698,44 euros.