Sense canvis substancials al POUP després d'acceptar al·legacions

Andorra la VellaLa major part de les 174 al·legacions presentades al POUP ja han estat resoltes. Així ho confirma la cònsol major, Maria del Mar Coma, en declaracions a RTVA. Afegeix que la major part d'elles seran fàcils de resoldre.

Coma insisteix que no s'han atès les demandes que pretenien fer retrocedir el pla d'urbanisme, sinó petites demandes, com seria el canvi d'unitat d'actuació a un terreny. "En principi, les claus depèn de la zona s'han acceptat. Si estava molt a prop del nucli urbà sí que s'haurà acceptat, si estava allunyat, no", ha conclòs la cònsol.