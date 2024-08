Cauen les vendes immobiliàries un 14% el segon trimestre d'aquest any

Andorra la VellaLes xifres facilitades per Estadística sobre el preu de venda dels pisos per metre quadrat mostra com hi ha hagut una caiguda d'un 5% en el segon trimestre de l'any respecte al primer. Si en el primer el preu era de 4.093 euros, en el segon s'ha quedat en 3.890. Els immobiliaris consultats vinculen aquest descens a què el preu dels pisos va arribar a un punt en què està "molt inflat", segons explica un dels professionals consultats. Hi ha consens en el fet que les unitats a la venda estan molt cares i auguren que la baixada de vendes, clara durant aquest any, continuarà accentuant-se. Si la comparativa del preu per metre quadrat es fa amb el segon trimestre de l'any passat hi ha una pujada del 12% ja que llavors estava en 3.473 euros.

Respecte els preus, no són optimistes quant a un descens significatiu. L'aturada de la construcció de nous edificis en moltes parròquies, amb la prohibició temporal de donar llicències, situa l'escenari en una incògnita. Els immobiliaris també concorden en què si no es donen noves llicències, els pisos construïts i els que estan en fase de construcció difícilment baixaran de preu.

Les xifres d'Estadística mostren que les vendes immobiliàries (que no només reflecteixen els pisos sinó també, cases, aparcaments, locals comercials...) han caigut un 14% entre el segon trimestre del 2024 i el segon del 2023.

Els professionals consultats destaquen que en realitat estan havent-hi poques vendes i molt concentrades en algunes immobiliàries molt concretes, però que la major part del sector està patint una travessia pel desert o tampoc hi ha pisos per llogar ja que la pràctica totalitat del parc immobiliari d'arrendament té els contractes obligatòriament prorrogat des de fa cinc anys.

Gràfic de l'evolució del preu per metre quadrat per trimestres. Font: Estadística.