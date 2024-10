La CEA diu que Luxemburg és un bon model per la gestió i no pel percentatge de transfronterers

Andorra la VellaEl Partit Socialdemòcrata s'ha pronunciat aquest divendres sobre la nota de premsa publicada aquest dijous per la Confederació Empresarial Andorra (CEA) relativa a una visita a Luxemburg per interessar-se pel règim de treballadors transfronterers del país. A la nota apuntaven que el 50% dels treballadors són transfronterers, que la major part són altament qualificats i que majoritàriament viuen a França, Bèlgica i Alemanya. A més a més, destacaven que el seu model inclou un "règim fiscal favorable" que els permet tributar el seu salari a Luxemburg encara que visquin a altres països de la Unió Europea. Des del PS han lamentat que valorin "positivament que un 50% dels treballadors del país resideixin fora de les nostres fronteres". Ara, la CEA ha puntualitzat que la interpretació que se n'ha fet, no és correcta per part del PS.

A través de les xarxes socials, han exposat que la CEA "no ha proposat mai que la meitat dels treballadors d'Andorra resideixi als països veïns ni, encara menys, que els treballadors actuals vagin a viure als països veïns". Tanmateix, expressen que consideren que Luxemburg representa un bon model per la manera en què ha gestionat la situació, no pel percentatge de treballadors transfronterers que han assolit. A més, puntualitzen que el viatge a Luxemburg forma part d'un exercici d'estudi de com països petits resolen situacions que tard o d'hora podrien arribar a Andorra.