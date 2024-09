Cinc milions d'euros de superàvit a Ordino

OrdinoEl comú d'Ordino ha tancat el 2023 amb un superàvit de 5.061.997 euros. Així s'ha anunciat aquest dijous durant l'exposició dels comptes de l'any passat, que s'ha aprovat durant la sessió del consell de comú amb l'abstenció de l'oposició, qui considera que s'hauria d'haver fet una gestió diferent per reduir l'endeutament. De fet, el conseller de Finances, Ludovic Albós, ha desglossat les xifres, que situen el percentatge d'endeutament en un 85,77%, amb un total d'11.252.954 euros. "Jo penso que tenir 9,5 milions en certificats de dipòsit i un endeutament d'11,2 milions, quan sabem que els interessos a curt termini són baixos, no és l'estratègia més adequada" ha assenyalat el conseller d'Units per Ordino, Enric Dolsa. "Si fos a llarg termini, els interessos serien més alts, però a curt termini paguen poc. El que nosaltres faríem seria agafar 5 milions d'aquests 9,5 per reduir l'endeutament d'11,2 milions i equilibrar una mica més els ingressos amb les despeses" ha afegit.

Per la seva banda, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha explicat que actualment el comú té un préstec pendent d’uns vuit milions d’euros aproximadament. "Aquest préstec es va negociar fa uns 25 anys amb unes condicions molt favorables. Nosaltres considerem que, ja que no tenim cap projecte de construcció a curt termini i que el futur de la construcció és incert, els ingressos dels propers anys seran limitats" ha apuntat, Coma, mentre afegia que "ens trobarem amb necessitats d’inversió importants". "En aquest context, si reduïm part del deute amb la tresoreria actual, podria ser que en algun moment ens veiéssim obligats a endeutar-nos de nou per cobrir certes inversions. I és que no aconseguiríem mai les condicions tan avantatjoses del préstec actual" ha afegit la mandatària comunal.

Quant a la resta dels comptes, s’ha executat el 60,39% de la despesa pressupostada, amb un increment del 10,56% respecte a l'any anterior. Les inversions han assolit un 24,95% del pressupost, on destaquen les reposicions de voreres (342.752,15 euros), el parc infantil de la Covanella (160.259,92 euros) i la reforma del magatzem de la Cortinada (247.110,41 euros). Els ingressos han augmentat un 34,84%, principalment gràcies als impostos directes, amb un superàvit de 3.506.940,10 euros per l’impost sobre la construcció. Finalment, també s’han incrementat les taxes per serveis generals (16,33%) i els preus públics d'aparcaments i el Centre Esportiu (17,60%).