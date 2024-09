Clam de la Vall d'Aran per treure el nom d'Andorra de l'aeroport situat a la Seu

Andorra la Vella"És inconcebible que el govern català financi amb diners de tots els catalans una infraestructura que només porta turistes a Andorra". Així va reaccionar l'alcalde de Vielha i vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, a l'obertura de la nova línia aèria amb Palma en l'aeroport d'Andorra-la Seu. "Es tracta d'un aeroport en sòl català que només beneficia a un altre país, ja que els viatgers procedents de les Balears o de Madrid no es queden en la Seu, se'n van directes al Principat, perquè fins i tot compten amb un bus llançadora que els porta fins a les pistes d'esquí. Per descomptat, els andorrans han fet molt bé el seu treball".

Els atacs de la Vall d'Aran a l'aeroport d'Andorra-la Seu, per la competència que Baqueira Beret veu en les pistes andorranes, ha viscut un nou capítol. Aquest cop, hi ha una petició per part de les autoritats de la zona perquè l'aeroport deixi de portar el nom d'Andorra. L'argument fonamental és que "no té sentit" que la instal·lació que està situada a l'Alt Urgell porti el nom d'un país estranger que és "competència turística de Catalunya".