El Col·legi d'Arquitectes interposa dues denúncies contra adjudicacions fetes pels comuns d'Ordino i la Massana

Andorra la VellaEl Col·legi d'Arquitectes ha presentat dues denúncies per intrusisme contra adjudicacions fetes pels comuns d'Ordino i la Massana. Concretament, segons ha explicat la degana Zaira Nadal, "hi ha dos comuns que han contractat revisions de POUP a arquitectes de fora que no estan ni registrats a Interior com diu la llei ni estan registrats al COAA, que ara també és obligatori. En canvi, han fet feina aquí i han sortit públicament al BOPA. Hem fet les denúncies i ja veurem com evoluciona."

En el primer cas, segons el col·legi, els despatxos guanyadors concorrien al concurs amb una Unió Temporal d'Empreses on també participava un despatx nacional. En el segon fet denunciat, l'adjudicació va ser directa per a una oficina estrangera. El col·legi, en declaracions recollides a ATV, no té constància de com han acabat a Interior la desena de denúncies presentades i si s'han resolt amb alguna sanció.

L'any passat, el col·legi va presentar una desena de denúncies per intrusisme i Interior encara no ha fet saber la resolució.