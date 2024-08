Comerciants d'Andorra la Vella se sumen contra la vinyeta

Andorra la VellaLa possible vinyeta als cotxes dels turistes estrangers que Govern ha posat damunt de la taula continua afegint reaccions contràries. El sector del comerç, tal com va avançar DigitalAndorra, s'oposa frontalment per l'afectació que pot tenir per al turisme de compres. Xavier Espot va indicar que si finalment s'aprovava aquest impost, s'aplicaria només als turistes que no pernocten. I aquest col·lectiu és clarament el turisme de compres que puja i baixa el mateix dia.

Després que els comerciants del Pas de la Casa clamessin contra aquest impost perquè consideren que provocarà una baixada important de turistes al poble encampadà, ara és el comerç d'Andorra la Vella el que es mostra contrari. L'Associació de Comerciants de Riberaygua i Travesseres ha manifestat la seva oposició a la vinyeta que es vol cobrar als vehicles estrangers.

Rosa Pascuet, presidenta de l'associació, pensa que una taxa a cada vehicle estranger genera mala publicitat als clients que venen a comprar productes exclusius, ja que "venen i gasten els seus diners al país". Considera, segons recull ATV, que si finalment s'ha de fer, s'ha d'esperar que ja estigui en vigor a tota Europa.