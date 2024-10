"Els comerços electrònics que se sustenten per publicitat tenen data de caducitat"

Andorra la VellaEl posicionament de la teva pàgina web a internet s'ha convertit en un element clau a l'hora de promocionar i augmentar la facturació del teu negoci. Implementar automatismes, aparèixer en els primers resultats de cerca i saber vendre en mercats internacionals són, sens dubte, els coneixements que tot empresari hauria d'incorporar si vol assolir l'èxit. Aquestes són algunes de les estratègies de màrqueting i vendes que Alejandro Ramos, d'Àgora Digital, presentarà el proper 17 d'octubre a l'hotel Roc Blanc en una sessió formativa que s'emmarca en el cicle Speakers'Corner.

L'especialista explica que un dels punts claus de la formació serà ensenyar els mecanismes per dinamitzar les vendes a través de diferents canals a través d'automatismes de màrqueting, la qual cosa permet "personalitzar la nostra web en funció dels interessos dels usuaris" i incrementar la facturació fins al 20%. "Aquesta metodologia consisteix en donar a l'usuari de la teva botiga en línia allò que està buscant", indica.

Un altre dels trets principals del curs és el posicionament SEO a Google, la qual cosa ajuda a generar més trànsit a la teva web i donarà consells per tal que el teu negoci aparegui en les primeres posicions del cercador. A aquest fet cal sumar la possibilitat de sumar-se a 'marketplaces' de nínxol, la qual cosa afavoreix la internacionalització del producte sense haver de fer una gran inversió prèvia.

Ramos assenyala que aquests són elements indispensables per assegurar la viabilitat d'una empresa que ven els seus productes per internet. De fet, assegura que "els comerços electrònics que se sustenten -exclusivament- per publicitat tenen data de caducitat", ja que en un moment en què tothom ofereix els seus productes per internet, "tot és més competitiu i aquesta és la millor manera de fidelitzar l'usuari i buscar rendibilitat".

Precisament, l'especialista aposta per una professionalització cada vegada més elevada dels 'e-commerce'. Segons un estudi recent en el qual van participar 125 empreses espanyoles, gairebé cinc de cada deu negocis electrònics centraven el 70% de la seva facturació en els canals en línia i el 75,6% invertia menys del 10% en automatismes per fer créixer la seva web i marca a la xarxa. Tot això porta Ramos a assegurar que actualment hi ha moltes empreses que "malgasten el seu potencial".