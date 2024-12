Creand Crèdit Andorrà rep per tercer any consecutiu el reconeixement de Banc de l'Any d'Andorra

Andorra la VellaEl grup Financial Times ha atorgat a Creand Crèdit Andorrà el reconeixement de Banc de l’Any d’Andorra 2024, un premi que dota anualment i que és considerat un referent en el sector financer a escala internacional. El premi el concedeix en concret la publicació The Banker i és un "testimoni d’una gestió robusta, un sòlid model de negoci i un enfocament prudent del risc del banc", segons explica el grup editorial.

És el tercer any consecutiu que Creand Crèdit Andorrà rep aquest guardó, que avala el model de Banca Compromesa que impulsa l’entitat. El banc ha llançat aquest any el Pla estratègic 2024-2026, que té com a eixos principals la consecució de resultats sostinguts en el temps, la proximitat en el servei, l’especialització, la innovació, la digitalització, una gestió prudent i eficient, i el compromís social. De fet, el jurat del guardó ha valorat els resultats assolits amb el tancament del Pla estratègic 2021-2023, període en el qual s’han aconseguit amb escreix els resultats previstos i s’ha assolit un creixement notori a escala internacional.

Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, ha destacat que "rebre novament aquest guardó és un reconeixement a la solidesa del nostre model de negoci i a una trajectòria de lideratge a Andorra. El nostre Pla estratègic defineix un full de ruta orientat a aportar valor als nostres clients i a la societat en general, com a agent actiu que som per al progrés de l’economia del país, i això ho fem amb una gestió sòlida i responsable, prioritzant el servei, fomentant la innovació i integrant la digitalització i la sostenibilitat en la nostra estratègia". Cornella valora positivament que un grup prestigiós i internacional com Financial Times "reconegui la trajectòria de treball del banc amb un compromís clar de millora contínua".

El guardó ha tingut en compte l’estratègia de digitalització del banc, que treballa per satisfer constantment les noves necessitats dels clients amb l’objectiu de mantenir el lideratge en innovació, incrementar la diferenciació i millorar l’experiència del client. En aquest sentit, el banc va llançar abans de l’estiu la nova app Creand Banca Online, un canal digital d’operativa i relació pensat per a mòbil (mobile first), amb un alt nivell de prestacions digitals i seguretat. L’entitat també ha accelerat l’estratègia de negoci amb l’ús de models predictius d’intel·ligència artificial per adequar-se més i millor a les necessitats del client, i ha signat un acord amb Onyze, entitat líder a Espanya en custòdia d’actius digitals, per oferir serveis de compravenda i custòdia de criptoactius.

Un altre dels projectes valorats pel jurat del premi és el llançament aquest 2024, a Andorra, del programa 'Teens Creand', el primer pack de productes i serveis bancaris per a joves de 12 a 17 anys: compte corrent, banca online, targeta i Bizum. Tot sota control i supervisió parental, però amb autonomia per al menor perquè s’introdueixi en el món financer de manera responsable i segura.

Finalment, també han merescut el reconeixement del grup Financial Times l’aposta per la innovació, entesa com a vector de transformació en l’àmbit intern i de diferenciació en l’extern, i el reforçament de l’estratègia de sostenibilitat, amb un model de governança robust, l’educació financera com a prioritat i accions decidides com l’entrada en el mercat nacional de crèdits de carboni o l’emissió del primer bo verd, social i sostenible per part d’una entitat financera andorrana.

El grup Creand va tancar el 2023 amb un benefici de 71,3 milions d’euros, un 60,05% més que el 2022, i un volum de negoci que es va incrementar fins als 27.620 milions d’euros, que representa un 10,47% de creixement.