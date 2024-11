El creixement econòmic ha augmentat significativament la renda per càpita andorrana

Andorra la VellaEl gran creixement econòmic dels últims anys ha portat Andorra a ser el tretzè país més ric d’Europa per càpita i ha deixat molt enrere països com el Regne Unit o França i fins i tot ha superat un dels països nòrdics, Finlàndia. La distància amb Espanya es continua ampliant i ja supera el 20%.

El Principat, a tancament del 2023, tenia un PIB per càpita en dòlars (PPP) 65.753 dòlars l’any. Aquest sistema de comparació de riquesa de cada país és més acurat. Recull l’ingrés mitjà per cada habitant del país, corregit de manera de representar el poder de compra a cada economia. La variació entre el 2022 i el 2023 va ser d’un augment del 8,7%.

Força per sobre de la UE

La comparativa amb la mitjana de la UE és molt favorable a Andorra. A la UE el PIB per càpita PPP és de 60.391 dòlars, gairebé un 10% per sota del Principat. França també té una xifra menor: 61.473. El Regne Unit, 59.2626. Espanya queda molt allunyada amb 54.084. I, fins i tot Finlàndia: 64.497.

El Principat es troba entre els 15 països més rics d’Europa. Luxemburg, Irlanda o Noruega estan en el podi amb xifres de PIB per càpita que superen els 100.000 dòlars. Suïssa, Holanda, Islàndia, Àustria, Bèlgica, Alemanya o Suècia estan per davant, però Andorra no ha parat de pujar posicions en els últims anys.

L’augment de la riquesa per persona està vinculat al gran creixement econòmic. El 2023, el Principat va ser el segon estat europeu amb més creixement: un 13,4%. El PIB PPP del país és de 5.595,6 milions de dòlars.