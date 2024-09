Creixen els dubtes de potencials residents a traslladar-se a Andorra per la inseguretat jurídica

Andorra la VellaL'intervencionisme de Govern en matèria econòmica, ja està provocant que els inversors estrangers o que les persones que tenen la intenció de traslladar-se a Andorra no vulguin fer-ho o que, com a mínim, s'ho pensin dos cops. Marc Urgell, expert fiscal i CEO d'Abast, assegura que el canvi continu de les regles del joc està desincentivant les arribades a Andorra. Segons Urgell, en els darrers cinc anys hi ha hagut un enduriment molt accentuat de les condicions per venir a residir al Principat. Tanmateix, assegura que els canvis en matèria d'inversió estrangera i en matèria d'habitatge, entre altres temes, genera una gran inseguretat jurídica. A més, assegura que l'enduriment de les condicions és preferible a la creixent inseguretat jurídica, perquè, com a mínim, les persones interessades poden saber quin és el marc en el qual actuen. En canvi, amb la inseguretat jurídica no se sap quin camí es prendrà per part de l'executiu de torn.