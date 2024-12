Les estacions miren el cel per saber quan podran obrir pistes

Andorra la VellaLes pistes d’esquí encara no tenen una data fixada per obrir aquesta temporada. Segons fonts de Grandvalira, tot i que les previsions indiquen una baixada de temperatures a partir d’aquesta tarda, encara caldrà esperar per determinar si es donen les condicions necessàries per començar les activitats.

Decisió dimecres

Inicialment, s’havia plantejat una possible obertura aquest divendres, però la situació meteorològica condiciona els plans. Es preveu fred i possibles nevades a cotes altes, la qual cosa podria permetre la producció de neu de cultiu. Malgrat això, és indispensable tenir una base de neu natural amb prou solidesa per garantir la seguretat i la qualitat de les pistes.

Dimecres serà el dia clau per prendre una decisió definitiva sobre l’obertura. En funció de les condicions, les pistes podrien començar a operar dijous, divendres o fins i tot dissabte, si hi hagués un gir favorable en la meteorologia.

Previsions positives pel cap de setmana

La previsió meteorològica per al cap de setmana que ve apunta a nevades, fet que podria accelerar els treballs per preparar les pistes. Tot i això, les autoritats d’esquí mantenen la cautela i esperaran fins dimecres per prendre una decisió.