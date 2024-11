Decathlon aterrarà a Andorra el 2026 per consolidar-se al Pirineu

Andorra la VellaEl gegant francès del comerç esportiu, Decathlon, farà realitat el seu llarg anhel d’establir-se a Andorra després de més d’una dècada d’intents. L’obertura es preveu per a finals de 2026, amb una ubicació estratègica al nou centre comercial i residencial de La Margineda, situat entre Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella.

Un centre comercial de referència als Pirineus

El projecte, liderat per Andimesa, propietària de Gala Perfumeries, es desenvolupa en un terreny de més de 30.000 metres quadrats propietat de Molines Patrimoni. Aquest espai inclourà també un Alcampo i busca esdevenir un referent comercial als Pirineus. Estarà connectat directament amb la Carretera General 1.

Inquietuds sobre l'encaix amb el turisme premium

Tot i que l’arribada de Decathlon suposa una gran fita comercial, ha generat inquietud sobre el seu impacte en l’estratègia turística d’Andorra, centrada a posicionar-se com el Mònaco dels Pirineus amb un focus en el turisme premium.

Andorra Turisme considera que el model de Decathlon, basat en preus competitius i alts volums de venda, podria no encaixar amb l’objectiu de captar turistes amb tiquets mitjans més elevats. Aquesta situació recorda la irrupció d’operadors com Druni o Primor, que han augmentat la competència a sectors tradicionals com la perfumeria.

El sector esportiu no es mostra preocupat

Malgrat l’impacte potencial, el clúster esportiu andorrà no manifesta una preocupació significativa per l’arribada de Decathlon. Afirma que l’afectació dependrà del grau d’especialització de cada establiment i considera que, després de tants anys parlant d’aquesta possibilitat, el desembarcament era inevitable.

Amb aquesta obertura, Andorra podria experimentar un canvi en el seu panorama comercial, afegint un nou actor de pes que buscarà posicionar-se com a referent per als amants de l’esport, tant locals com turistes.