El degà del Col·legi d'Economistes no creu que actualment sigui rendible posar un pis per llogar a Andorra

Andorra la VellaEl degà del Col·legi d'Economistes, Eduard Jordi, ha explicat que el gran problema del preu del lloguer és el cost de l'habitatge actual a Andorra, entenent que com a mínim un pis té ara un cost de quatre mil euros per metre quadrat. D'aquesta xifra, la meitat és el que val l'edificació i l'altra meitat correspon al preu del terreny dividit entre tots els habitatges construïts. Jordi recorda que "a més, l'impacte del terreny cada cop serà major perquè no volem edificis alts, no volem torres que potser són més sostenibles que grans urbanitzacions" i, per tant, la repercussió per cada unitat immobiliària augmenta.

El degà destaca que "parlem de dos mil euros per metre quadrat d'impacte del preu del terreny si ens referim a parròquies que no són centrals" perquè a Andorra la Vella o Escaldes la repercussió és molt més important. Aquest exemple recull que un pis de cent metres quadrats té un cost, en parròquies perifèriques, de 400.000 euros. "Quan haig de demanar jo de lloguer si vull posar aquest pis a arrendar?", es pregunta Jordi. I afegeix "si una inversió en líquid et dona ara el 3% sense cap problema, com a mínim haig d'intentar treure un quatre per cent brut" i això ha de tenir en compte que a Andorra es paguen al voltant d'uns 200 euros mensuals de despeses comunitàries que aboni el propietari.

Jordi, en una entrevista a RNA, deixa clar que no surt rendible posar un pis per llogar actualment amb la situació del mercat.