La despesa pública en protecció social assoleix els 3.707 euros per càpita el 2023

Andorra la VellaLa despesa pública en protecció social al Principat d'Andorra inclou la despesa relativa a la protecció social de les llars i dels individus, finançada per l'Administració central, l'Administració local, l'Institut Nacional de l'Habitatge, l'Institut Andorrà de les Dones, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) a través de les prestacions de reemborsament de la branca general i la branca de jubilació i el Fons de reserva de jubilació. Definida en aquests termes, la despesa pública en protecció social se situa en 294,8 milions d'euros l'any 2023, quantitat que representa un increment del +18,2% respecte a l'any 2022.

Aquesta xifra representa el 27,7% del liquidat total de les administracions públiques (sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les administracions públiques), 1,2 punts percentuals més que l'exercici anterior, representa un 8,6% en relació amb el PIB mentre que la despesa per càpita assoleix els 3.707 €, envers els 3.197 € de l'any 2022.

Aquest augment de les despeses s'explica principalment per les despeses destinades a la gent gran (22,7 milions d'euros d'increment), per les despeses d'habitatge (habitatges socials el 2023 per import d'11,25 milions) i per les despeses en malaltia i discapacitat (6,1 milions d'increment).