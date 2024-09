Les despeses en prestacions de la branca general de la CASS s'incrementen un 12,5%

Andorra la VellaLes despeses en prestacions de la branca general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) s'han incrementat un 12,5% durant el segon trimestre de l'any en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Tal com reflecteixen els comptes aprovats pel consell d'administració de la parapública, durant el segon trimestre de l'any les despeses en prestacions sanitàries de la branca general han arribat fins als 73,6 milions d'euros, un 12,4% més en comparació amb el mateix termini anterior, mentre que les despeses en prestacions econòmiques (baixes, pensions d'invalidesa i pensions d'orfenesa) s'han situat en els 38 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 13%.

En el capítol d'ingressos, han augmentat un 8,9% els ingressos per cotitzacions d'assalariats i comptes propis respecte del segon trimestre del 2023. En concret, el total d'ingressos per aquests conceptes s'han situat en els 86,8 milions d'euros, mentre que el total d'ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques de la CASS (pensions i baixes), han arribat als 9,1 milions.

Pel que fa a la branca de jubilació, els ingressos durant el segon trimestre han augmentat en un 8,6%. Quant a les despeses, han crescut un 10,9% en relació amb el mateix període anterior. Concretament, les despeses de les pensions contributives (80,4 milions) s'han incrementat en un 11,4% i les despeses de pensions no contributives (3,6 milions) s'han mantingut estables i no hi ha hagut variacions.

En relació amb els beneficiaris del sistema, a tancament del segon trimestre del 2024 i en comparació als primers sis mesos del 2023, el nombre d'assalariats ha augmentat un 2,6%. Al mes de juny consten 45.400 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 4,1% més de les que hi havia registrades el juny de 2023. També augmenta el nombre de cotitzants per compte propi, que el mes de juny van ser 8.626, un 3,5% més dels que constaven registrats el juny del 2023.

Així mateix, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general ha disminuït un 3,7% en relació amb el 2023, amb 2.572 pensionistes al juny: 2.245 pensionistes d'invalidesa, 326 pensionistes d'orfenesa i 1 pensió de reversió d'ascendents. A la branca jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació amb el 2023 ha estat del 3,9%, havent-se registrat 17.021 pensionistes al juny: 15.299 pensionistes de jubilació; 3.526 pensionistes de viduïtat de les quals 77 de temporals.

Finalment, cal destacar que la taxa de dependència per al mes de juny va ser de 3,04 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; una dada estable respecte del juny de l'any passat.