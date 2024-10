Dificultat per trobar terrenys on construir pisos per als temporers a Canillo

CanilloJordi Alcobé, el cònsol major de Canillo, assegura que encara no han trobat terrenys disponibles on ubicar pisos per a treballadors de temporada. Tanmateix, reconeix que els comuns i les estacions d’esquí tenen deures pendents en aquest sentit, tal com recull RTVA. El cònsol explica que els principals motius que no han permès avançar en aquesta tasca són la manca de terrenys i la disponibilitat de terrenys. Tot i això, afirma que és un projecte no es deixa de banda i en el qual s’ha de continuar treballant per garantir l’habitatge a tothom.