El director general de Family Cash afirma que l'obertura a Epizen és "un dels reptes més importants per al 2024"

Andorra la VellaEl nou hipermercat de Family Cash a Andorra obrirà portes el proper 1 d’agost. Comptarà amb un equip d’un centenar de professionals i ocuparà una superfície oberta al públic de 6.145 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Esdevindrà un dels més grans dels 42 que té la cadena a tota la península, i disposarà de mobiliari adaptat amb suports digitals que afavoreixen la comunicació i la interacció amb els clients, fet que convertirà l’hipermercat Family Cash d’Epizen en un dels més avantguardistes de tots els que té la firma valenciana.

L’establiment, ubicat al centre comercial Epizen, es convertirà en el primer punt de venda de la companyia fundada per la família Canet Ferrero fora del territori espanyol, un cop segellada l’aliança amb Grup Pyrénées. El president de la firma andorrana, Patrick Pérez, ha destacat que “l’obertura de Family Cash és un nou actiu per a l’economia del país” i ha subratllat que “amb aquest nou hipermercat arriba a Andorra un gran espai comercial amb una oferta molt competitiva adreçada tant als clients residents com als turistes i visitants en general”.

“Aquest nou hipermercat suposa per a la nostra empresa un dels reptes més importants per al 2024, any en què també tenim previst obrir nous establiments a les províncies espanyoles d’Alacant i Toledo” ha explicat José Canet, director general de Family Cash. Canet ha destacat, a més, que amb l’obertura de l’hipermercat a Epizen “esperem aportar valor afegit no tan sols a l’oferta comercial andorrana, també volem aportar valor afegit i ser atractius per als compradors dels territoris fronterers i els turistes que visiten el Principat”.

Producte, preu i proximitat

El nou Family Cash d’Epizen obrirà portes amb una oferta amb més de 30.000 referències en articles i productes d’alimentació, begudes, higiene personal, neteja, parament de la llar, ferreteria, jardineria, tèxtil, mascotes, joguines, papereria, accessoris d’automòbil, electrònica i electrodomèstics.

La política de preus de Family Cash, la cadena d’hipermercats més barata d’Espanya el 2023 segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), fa possible que en tots els establiments d’aquesta firma, també al d’Andorra, s’hi trobin totes les marques d’alimentació, productes frescos i articles de basar a preus molt ajustats.

A més a més, la cadena incorpora cada mes les millors ofertes en el seu catàleg de productes. L’oferta de Family Cash és tan competitiva que fa possible omplir de la cistella de la compra sense necessitat de descomptar-hi el tax free.