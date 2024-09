La directora de l'Institut de l'Habitatge aposta per incentivar els propietaris abans d'arribar a la cessió forçosa

Andorra la VellaLa nova directora de l'Institut de l'Habitatge, Marta Alberch, ha subratllat la importància de trobar solucions que incentivin els propietaris a posar els seus pisos buits al mercat abans d'arribar a la cessió forçosa. "La prioritat és fer aflorar pisos al mercat per evitar la cessió forçosa. Si els volen posar a preu de mercat, que ho facin, però el que hem de treballar és com evitar aquesta situació", ha destacat en declaracions recents.

Incentivar la mobilització de pisos buits

Alberch ha posat èmfasi en la necessitat de valorar adequadament les raons per les quals molts habitatges romanen desocupats. Segons estudis recents, ha explicat, molts pisos buits no ho estan per voluntat dels propietaris, sinó per causes involuntàries. "Hi ha casos en què un propietari no pot reformar el seu pis per manca de capacitat econòmica o una persona gran que és a una residència i prefereix mantenir el pis buit per evitar tràmits. Aquí és on l'administració ha d'intervenir i ajudar", ha dit Alberch.

La directora considera que una part fonamental del seu paper és crear mesures que incentivin els propietaris a posar aquests pisos al mercat de lloguer, facilitant solucions en situacions on els propietaris no tenen els mitjans per fer-ho pel seu compte. "Hem de valorar bé perquè un pis està buit, i oferir ajudes adequades als propietaris en aquests casos", ha afegit.

Gestió pública dels pisos cedits

Alberch també ha aclarit que, en els casos en què es produeixi la cessió forçosa d'habitatges buits, l’Institut de l’Habitatge gestionarà aquests pisos com a part del parc públic d'habitatge o com a habitatge de protecció pública. Això suposa una intervenció directa de l'administració en la gestió d'aquests immobles, amb l'objectiu de facilitar l'accés a un habitatge assequible per a la població que més ho necessita.

Cap a la fi de les pròrrogues en els lloguers

Pel que fa a les pròrrogues en els contractes de lloguer, Alberch ha assenyalat que el repte és trobar un equilibri entre propietaris, llogaters i altres agents del mercat immobiliari. "Si es troba un consens amb mesures equilibrades, podríem avançar cap a un mercat que no necessiti ser intervingut", ha afirmat. Així mateix, ha reconegut que aquesta situació és complexa i que es requerirà un esforç per part de tots els actors implicats per aconseguir-ho.

Amb aquest enfocament, la nova directora de l’Institut de l’Habitatge mostra una clara voluntat d'evitar mesures coercitives com la cessió forçosa, posant l'accent en els incentius i el diàleg per resoldre la crisi de l'habitatge a Andorra.