Mas diu que Encamp no aturarà la construcció de nous habitatges

Andorra la VellaLa cònsol d'Encamp Laura Mas ha explicat que el comú no aturarà la construcció de nous edificis d'habitatges, com han fet altres parròquies, "perquè Encamp no s'ha desenvolupat com altres i és una evidència que els estudis de càrrega ho han de deixar clar". Una moratòria general a tot el país "seria una impudència perquè provocaria que els lloguers encara s'encareixin més". Mas ha comentat que hi ha "una clara atracció per la parròquia perquè Encamp ha canviat, com atractius pels negocis i hem invertit en espai públic on tenim més de 20.000 metres quadrats i en infraestructures i serveis de qualitat".

La cònsol ha incidit que la bonificació que el comú va aplicar als nous edificis que destinessin part dels pisos a llogar "ha donat els seus fruits". Diferents edificis han destinat "part dels habitatges" a l'arrendament. Ha recordat que és molt difícil que un edifici es destini íntegrament a lloguer perquè "els promotors necessiten vendre (a l'avança) pisos per poder finançar l'obra".

Encamp té 13.000 habitants actualment i la cònsol ha destacat que les conclusions dels estudis de càrrega, que ja s'estan analitzant, són que la parròquia no està "tan saturada com altres i, per tant, encara tenim cert recorregut per créixer". Les declaracions de Mas van ser fetes al programa La Clau d'ATV.