Els empresaris diuen que el sou de 1.500 euros el 2025 és una proposta sindical de màxims

Andorra la VellaLa Confederació Empresarial (CEA) rebutja la proposta dels sindicats per situar a 1.500 euros el salari mínim mensual per al 2025. Actualment, és de 1.376 euros. La pujada que estan proposant els representants dels assalariats és d'un 9%, el que està actualment entre tres set vegades la inflació potencial a final d'any. En els últims dotze mesos naturals és del 3%, però si s'agafen només els set primers mesos del 2024 és d'un 1,3%.

La patronal veu la proposta com de màxims i incideix en el fet que l'augment de sous s'ha de negociar sector per sector. Indiquen que la realitat de cada sector és diferent i, per tant, no es pot acordar una pujada igual en l'àmbit general.

S'ha de recordar que els increments del salari base a Espanya en els últims anys ha portat al fet que la xifra sigui molt similar a la d'Andorra. Només hi ha una 50 d'euros de diferència entre els 1.376 d'Andorra i els 1.326 d'Espanya. França té el sou mínim en 1.766 euros anuals. Amb una diferència de 400 euros per sobre el del Principat.

Després de Meritxell es reprenen les reunions del Consell econòmic i social on patronal i sindicats, amb la supervisió del Govern, han de pactar quins són els augments salarials per a l'any vinent. Mai han aconseguit arribar a un acord i l'executiu sempre ha hagut de decidir quin era l'increment. Els sindicats, segons recull ATV, no descarten que Govern ho hagi de tornar a fer.