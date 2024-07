A estudi un projecte hidràulic a l'Ospitalet que podria abastir també Andorra

EncampFEDA i Électricité de France (EDF) han signat un conveni de col·laboració a través del qual l'elèctrica francesa donarà suport a l'andorrana en la seva estratègia per a la transició energètica, solucions per a la mobilitat elèctrica i l'impuls a les renovables. En el marc d'aquest acord, que dona continuïtat a la col·laboració entre ambdues parts des del 1988, s'inclou també la voluntat d'impulsar de manera conjunta els estudis per avaluar la viabilitat d'un projecte hidràulic a l'Ospitalet per poder fer una gestió hidroelèctrica coordinada en benefici dels dos territoris. Tant el president de FEDA, el cap de Govern, Xavier Espot, com el president-director general d'EDF, Luc Rèmont, han incidit en aquest benefici mutu que ha de suposar la nova instal·lació, per "limitar els fenòmens d'intermitència" de les renovables. A més, aquesta central serviria per abastir Andorra en moments de pics de consum com per exemple a l'hivern.