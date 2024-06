Experts opinen que la moratòria a la construcció d'Andorra la Vella "no és la solució"

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha aprovat aquest dimarts la suspensió de noves construccions mentre es duu a terme la revisió del pla d’urbanisme vigent. La decisió, presa en la sessió del consell de comú, ha comptat amb el suport unànime de l’oposició.

Segons ha explicat el cònsol major, Sergi González, aquesta mesura respon a la "crisi profunda de l’habitatge" que afronta el país i té un objectiu clar: "Volem que els ciutadans puguin viure a la nostra parròquia".

La capital andorrana es converteix així en la primera a presentar estudis de càrrega que revelen un possible increment de la seva població actual de poc més de 25.000 residents a més de 50.000 sota el pla urbanístic actual.

Aquest creixement exponencial podria tenir conseqüències molt negatives en les infraestructures, particularment en la distribució d’aigua potable, la xarxa viària i, sobretot, en la gestió d’aigües residuals.

Marc Torrent, el conseller d’urbanisme, ha destacat que encara es podrien construir quatre milions de metres quadrats addicionals, una xifra que es pretén reduir dràsticament. No obstant això, ha aclarit que no es limitarà la construcció en sòl consolidat, a diferència del que ha fet La Massana.

Experts en urbanisme consultats per aquest mitjà han assenyalat que "aquí hi ha molta demanda i el que estan fent és restringir l’oferta. La restricció d’oferta condueix a un augment dels preus. Per tant, si el que es vol és que baixin els preus de compra i lloguer, el que s’ha de fer és construir més". Ha afegit que el veritable problema podria no ser la sobrepoblació, sinó la gestió de l’espai: "Si deixes entrar el mateix volum de persones i al mateix temps restringeixes l’oferta, el que aconseguiràs és un augment significatiu dels preus, perjudicant la població amb salaris més baixos".

"Si podem passar de 25.000 a 50.000 hi ha termes intermedis que és on està la solució. El problema que no és pels 25.000 habitants, sinó els 4.000,5.000 habitatges que es podrien construir sense que hi hagués un problema. Si no hi ha un problema de massificació la construcció de l'habitatge és la solució", assenyalen fonts properes als propietaris.

"Des del punt de vista econòmic és dolenta perquè t'estàs carregant potenciar la promoció immobiliària, potenciar l'ingrés d'estructures, enginyers, arquitectes... és a dir t'estàs carregant tota la demanda agregada i tots els rendiments de totes les empreses que hi intervenen i a més redueixes l'oferta, per tant, puja el preu de l'habitatge. És una mesura que va en contra del preu de l'habitatge realment" expliquen gestors econòmics.

La mesura de suspensió de noves construccions és un pas important pel comú d’Andorra la Vella, que busca equilibrar el creixement urbà amb la qualitat de vida dels seus habitants, mentre s’analitza detingudament com ajustar el pla urbanístic a les necessitats reals i sostenibles del territori.

En resum, la mesura té el potencial de ser beneficiosa si es gestiona adequadament i s'acompanya d'un pla clar per a abordar els desafiaments a llarg termini del creixement urbà i l'accessibilitat de l'habitatge.