Family Cash tanca l'obertura amb una gran afluència de clients

Sant Julià de LòriaEl nou Family Cash d’Andorra, situat al centre comercial Epizen, ha obert portes aquest dijous amb una gran afluència de clients. Segons indiquen des de l'establiment, la majoria de visitants s’han mostrat positivament sorpresos per l’oferta, destacant sobretot els aliments frescos i la gran varietat de referències en totes les famílies de producte.

Amb 42 establiments repartits per tota la península, la companyia fundada per la família Canet Ferrero ha signat una aliança amb Grup Pyrénées per posar en marxa un projecte que neix amb l’objectiu de renovar l’oferta de supermercats del país i oferir els preus més competitius del mercat, tal com han explicat des de la superfície. De fet, Family Cash va ser declarada la cadena d’hipermercats més barata d’Espanya al 2023 segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).

El director general de Family Cash, José Canet, ha explicat que “aquest nou establiment neix amb la voluntat d’aportar valor afegit a l’oferta comercial d’Andorra. Volem ser atractius, i ho serem, tant per als compradors que són d’aquí com també per als que venen dels territoris fronterers i els turistes en general”. El president de Grup Pyrénées, Patrick Pérez, ha destacat en aquest sentit que “aquest nou hipermercat és i serà un nou actiu per a l’economia andorrana. Un gran espai comercial amb una oferta molt competitiva”.

José Canet, que ha estat present a la jornada inaugural acompanyat d’una nodrida representació de professionals de la cadena, ha agraït “l’escalf rebut pel públic i ha reconegut que han estat mesos de dur treball per poder oferir un model que garanteixi totes les necessitats dels nostres futurs clients. Una resposta que ens dona forces per seguir expandint la marca Family Cash”.

Octavi Bardera, director d’operacions de Grup Pyrénées, ha agraït a la família Canet l’esforç i el compromís amb el projecte, i ha subratllat que “a Andorra feia falta un model com aquest, en el que la qualitat i el preu no estan gens renyits, probablement podem afirmar que ja no és necessari baixar a la Seu d’Urgell per trobar uns preus competitius i amb una qualitat excel·lent”.

Des de Family Cash asseguren que "a partir d’ara no caldrà sortir d’Andorra per trobar un supermercat amb preus baixos en alimentació, productes frescos i articles de basar en general". Amb prop de 30.000 referències, l’oferta de l’hipermercat inclou articles i productes d’alimentació, begudes, higiene personal, neteja, parament de la llar, ferreteria, jardineria, tèxtil, mascotes, joguines, papereria, llibreria, accessoris d’automòbil, electrònica i electrodomèstics.