El fons de jubilació creix en 152 milions el 2023 i consolida la seva estabilitat a llarg termini

Andorra la VellaDesprés de la lleugera davallada del mes d'octubre fruit dels resultats de les eleccions dels Estats Units, el fons de reserva de jubilació (FRJ) ha remuntat assolint un nou màxim històric. Així, es passa dels 1.782,6 milions gestionats al mes d'octubre als 1.821,9 del novembre. A més, i segons es desprèn de l'informe mensual fet públic aquest dijous, el FRJ acumula una rendibilitat positiva del 7,68%, amb una pujada del 2,22% al novembre.

En aquest sentit, s'informa que durant el mes passat s'han registrat pujades en les principals classes d'actius, en particular al mercat de renda variable nord-americà i en la renda fixa en euros, mentre que la renda variable de l'eurozona s'ha mantingut estable. La rendibilitat acumulada a llarg termini del FRJ supera la inflació andorrana, com estableix l'objectiu marcat per la llei.

Pel que fa a l'evolució anual, el document mostra de manera encara més evident el creixement. De fet, el 2023 es va tancar amb una gestió que ascendia als 1.669,7 milions, per la qual cosa durant aquest termini el fons s'ha incrementat en 152,2 milions. Des del desembre del 2012, la rendibilitat respecte a la inflació andorrana també és força superior, ja que se situa en el 41%, molt per sobre del 22,7% de l'IPC acumulat.