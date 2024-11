Gili diu que els estudis de càrrega s'han allargat perquè han coincidit amb les vacances dels tècnics

Andorra la VellaEl comú d'Escaldes-Engordany ha aprovat per unanimitat un suplement de crèdit de 323.306 euros per fer front als treballs d'un aparcament soterrat a l'avinguda del pessebre. La corporació comunal ha necessitat afegir més capital en el pressupost d'aquesta obra, un edifici que es construeix juntament amb la participació del Govern per a lloguer assequible, perquè s'ha trobat amb dues casuístiques que han aparegut durant els treballs.

Per una banda, s'han detectat unes estructures de formigó mentre es feia la perforació que ningú havia contemplat que estiguessin en el terreny. Això ha incrementat el cost uns 165.000 euros perquè s'han hagut de retirar i transportar les runes. D'altra banda, s'han hagut de fer uns encoratges més petits i curts de l'habitual perquè els veïns van posar certa resistència a la col·locació d'aquest element estructural, que serveix per donar estabilitat als murs, perquè eren massa llargs i havien de passar per sota els seus edificis. Aquest fet ha suposat una despesa de 318.186 euros. Tot plegat fa que el projecte s'endarrereixi per un període de cinc mesos i tingui un sobrecost d'uns 483.000 euros.

Els consellers a l'oposició no hi ha posat cap objecció. Per aquest motiu han aprovat aquest punt. "És una de les preocupacions de la ciutadania l'accés a lloguer a preus assequibles i pensem que s'ha de fer el possible per tirar endavant això al més ràpidament possible", ha argumentat la consellera a l'oposició, Anna Garcia.

Durant la sessió també s'han aprovat altres suplements de crèdit. Entre aquests, s'ha donat llum verda a tirar endavant els treballs de reforma de la deixalleria comunal amb un suplement de 271.000 euros. Una part es destinarà per adequar un cobert a l'exterior de l'edifici que permetrà emmagatzemar la maquinària que actualment es guarda a l'interior.

La corporació també ha aprovat un crèdit extraordinari de 65.000 euros per a la contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament, implantació i posada en marxa d'un nou portal web institucional.

El cònsol menor de la parròquia, Quim Dolsa, ha explicat que la pàgina web ha quedat "obsoleta" i té "greus dèficits de seguretat" perquè és "antiga i molt insegura", ja que disposa de més de quinze anys. Dolsa ha detallat que van avaluar la situació i que creuen que la partida és un bon preu per poder desenvolupar el projecte, que serà un portal web i servirà "com a porta d'entrada de la seu electrònica".

Gili assegura que entregaran un estudi de càrrega "incomplet"

El comú escaldenc i el Govern mantenen unes bones relacions tot i que el portaveu de l'executiu, Guillem Casal, critiqués aquest dimecres que la corporació encara no hagi lliurat els estudis de càrrega. Així ho ha manifestat la cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili. La cònsol ha explicat que la "relació no és dolenta" i que "no hi ha problemes" entre les dues administracions. Gili ha explicat que encara no s'ha entregat l'estudi de càrrega perquè s'ha acabat allargant perquè als tècnics "els ha coincidit amb les vacances".

La cònsol ha detallat que l'expedient que presentaran serà "incomplet" i n'ha donat la responsabilitat a Govern perquè no queden clars "quins són els objectius". Gili ha dit que l'executiu moltes coses ja les sap, com per exemple que la capacitat de la xarxa viària de la parròquia des del 2022 ja sobrepassa l'índex de saturació recomanat. També ha criticat a l'executiu per la falta concreció en alguns temes, com per exemple la depuració d'aigües residuals.

"No ens queda massa clar si s'han de fer instal·lacions noves o no, i, si s'han de fer, a quines parròquies s'ha de fer", ha declarat Gili. A més, la cònsol ha comentat que l'executiu no ha dit si caldrà obrir altres centres educatius en funció de la població i ha asseverat que a "Escaldes no hi ha lloc per encabir-hi un abocador de terres". Gili no ha donat detalls sobre quan es farà el lliurament, simplement ha expressat que es farà "aviat".