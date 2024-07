Govern diu que Barcelona s'inspira en Andorra en matèria d'habitatge turístic

Andorra la VellaLa llei d'habitatge que tanta polèmica ha portat, per les diferents potes que la composen, podria haver inspirat a Barcelona en algun punt concret. Segons la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, la ciutat comtal podria haver-se emmirallat en el Principat pel fet que el 21 de juny, Jaume Collboni, va anunciar que Barcelona preveu eliminar la totalitat dels pisos turístics pel 2029. La llei d'habitatge de Govern recull la prohibició de noves llicències d'habitatge d'ús turístic (HUT) i d'apartaments turístics amb un sistema de caducitat i revocació dels permisos ja atorgats.

Marsol recorda que l'executiu andorrà va presentar la mesura l'abril i que Barcelona l'ha presentat fa unes dues setmanes. Tanmateix, Marsol ha assegurat que el cas no és el mateix perquè, de moment, a Andorra, només hi ha una moratòria a la concessió de llicències i que es posarà un termini de caducitat de tres anys per renovar-les. La idea és, segons la ministra, que "un tant per cent important" pugui aflorar al mercat residencial. També ha assegurat que la llei entrarà a tràmit parlamentari aquest juliol i que l'objectiu de Govern és que s'afegeixin uns 1.500 pisos de lloguer entre els que es construiran, els que se sumin de les cessions temporals dels pisos buits i els que es puguin aconseguir dels apartaments turístics.