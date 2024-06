Govern estudia no intervenir en el cas que patronal i sindicats no acordin la pujada salarial

Andorra la VellaXavier Espot, el cap de Govern, va ser entrevistat aquest dijous a la nit a RTVA i un dels punts que es va tractar va ser el referent a la pujada salarial. Espot va insistir, de la mateixa manera que va fer la ministra Marsol anteriorment, que patronal i sindicats havien d'arribar a un acord sobre l'increment. Tanmateix, va apuntar que les dues parts han de ser conscients que ha d'haver-hi punts on se cedeix. A més a més, el cap de Govern va assegurar que des de l'executiu es planteja la possibilitat de no actuar i no imposar una xifra final, a diferència d'ocasions anteriors. En el decurs de l'entrevista també va anunciar que Marta Alberch serà la nova directora de l'Institut Nacional de l'Habitatge en substitució de Josep Maria Pla.