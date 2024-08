Govern legislarà per fer obligatòries les formacions als treballadors turístics

Andorra la VellaEls visitants que han visitat el país aquest mes de juliol han disminuït en comparació amb el mateix període de l’any passat. Es tracta d’una davallada sense massa importància, ja que la baixada és de l’1,8% pel que fa a excursionistes, els que no pernocten en el país; i de l’1,4% dels turistes. “No és molt significatiu”, ha valorat el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. Tot i això, el titular de la cartera de Turisme ha especificat que han augmentat els visitants catalogats com d’altres nacionalitats amb un 13% i ho ha valorat com a “rellevant”.

Torres també ha explicat que es vol que les formacions per als professionals del sector turístic per fer créixer la qualitat de l’oferta a Andorra siguin “obligatòries”. El titular de la cartera de turisme ha especificat que no seran obligatòries fins que hi hagi una llei que així ho empari, però aquesta és la intenció del Govern perquè els treballadors puguin “oferir un servei d’una qualitat acceptable a tota la gent que visita els establiments comercials, hotelers o els de restauració”, ha comentat el ministre. En aquest sentit, s’han entaulat converses amb la cambra de comerç perquè puguin oferir aquesta formació.

Torres també s’ha referit al projecte de llei per regular el pagament de la taxa turística per part de les autocaravanes. El responsable de Turisme ha exposat que el seu departament es posa a disposició per poder informar els comuns i particulars un cop entri en vigor la llei perquè s’habilitin les zones d’acollida i les àrees d’estada d’autocaravanes. “Pensem que és una manera que s’ha de regular el turisme perquè justament tinguin els equipaments necessaris, les zones de descàrrega i càrrega d’aigua estiguin ben delimitats i també que satisfacin la taxa turística”, ha destacat Torres. Pel que fa a les tarifes, el polític ha comentat que no se n’ha parlat perquè serà una “iniciativa dels comuns o privats que establiran les tarifes”. Pel que fa a la taxa turística, ha deixat clar que ja s’ha començat a reunir amb agents del sector turístic per treballar la proposta d’augment. De moment el que s’ha plantejat és “la temporalitat, diferenciar entre temporada alta i baixa, però ens hem emplaçat el setembre per tractar aquestes qüestions”, ha assegurat Torres.

D’altra banda, la ministra de Cultura, Mònica Bonell, ha afirmat que fins aquest dijous, ja han visitat l’Espai Columba per veure les pintures murals de Sant Esteve més de 500 persones, totes elles residents del país. Bonell també ha comentat que durant la celebració del Cirque du Soleil al país, hi ha hagut 100 voluntaris en les 24 sessions que s’han dut a terme. Finalment, la ministra ha volgut felicitar els dos atletes que han participat en els Jocs Olímpics de París, dient que “no ens podem sentir més orgullosos”.