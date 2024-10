Govern pujarà per sobre de l’IPC el salari mínim del 2025

Andorra la VellaGovern augmentarà el salari mínim del 2025 per sobre de l’IPC en el cas que la patronal i els sindicats no assoleixin un acord, segons recull RTVA. Conxita Marsol, ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, ha anunciat que l’objectiu de Govern és augmentar progressivament el salari mínim fins al 60% del salari mitjà (2.543 euros).

En cas que les negociacions entre sindicats i patronal no donin fruits, serà l’executiu qui apujarà el sou, encara que no s’ha especificat fins a on.