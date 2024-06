Govern ha rebut 150 peticions per optar a lloguer assequible

Andorra la VellaGuillem Casal, el ministre portaveu de l'executiu, va informar aquest dimecres que Govern ha rebut fins al moment 150 sol·licituds per accedir a un dels habitatges a preu assequible de l'antic hotel Àrtic, el primer parc públic que s'ha posat a disposició de la ciutadania. Tanmateix, va apuntar que se segueix ampliant el parc públic d'habitatge, ja que s'han adjudicat les obres de reforma de l'edifici Font del Ferro a Sant Julià per 2,3 milions d'euros, segons recull RTVA. Les obres tindran una durada aproximada de 16 mesos i el bloc tindria 17 habitatges de tipologies diferents d'immoble per acollir tipus de família diferents. Casal també ha assegurat que encara s'ha de definir amb detall què implica el concepte de preu assequible.