Govern rebutja que els temporers puguin fer hores extres en una altra empresa

Andorra la VellaEl fet que a hores d'ara no es comptin amb els mecanismes necessaris "de control" per garantir que realment es facin les hores extres estipulades ha motivat que el Govern hagi decidit "declinar" la petició que havia fet la Confederació Empresarial Andorrana (CEA) que els temporers poguessin fer hores extres en una empresa diferent a la que els hagués contractat. D'aquesta manera, i tal com ja havia anunciat la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la setmana passada en seu parlamentària, aquesta qüestió ha estat un tema de debat en el marc del consell de ministres i després d'avaluar-ho l'executiu ha decidit que aquesta possibilitat no s'implementi per a la quota temporal que precisament ha estat aprovada aquest dimecres.

Així, el ministre portaveu, Guillem Casal, ha manifestat que s'ha constatat que no hi ha "els mecanismes normatius que prevegin mecanismes de control" perquè no se superin les hores màximes que els treballadors podrien treballar. En aquest sentit, ha manifestat que caldria una modificació legislativa i que si en el futur fos possible es tornaria a plantejar. Qüestionat sobre el fet de si a través d'una esmena al pressupost la llei d'immigració podria ser modificada per preveure aquests controls, ja que ja és prevista una modificació, Casal ha respost que el projecte de llei de pressupost ja es troba a tràmit parlamentari i que, per tant, si es fes alguna esmena dependrà dels grups parlamentaris, tot i que també ha puntualitzat que a ell no li consta que hi hagi "cap comunicació" en aquest sentit ni cap projecte de llei que pugui "incidir" en aquesta matèria.

Casal ha fet aquestes manifestacions en la roda de premsa posterior al consell de ministres en què precisament el Govern ha aprovat les quotes especials d'autoritzacions d'immigració per a la temporada d'hivern 2024-2025. En concret, s'ha donat llum verda a un total de 4.995 permisos, una xifra que representa un 9,38% menys que les 5.512 autoritzacions aprovades per a la temporada 2023-2024.

En aquest sentit, Casal ha exposat que per fixar el contingent s'han tingut en compte la previsió de necessitats de les empreses del país i els permisos utilitzats durant la temporada passada, quan del total de 5.512 se'n van consumir 4.942, el 89,7% del global. És a dir, s'han calculat unes quotes d'hivern d'un contingent similar al consum de les mateixes durant la passada temporada.

En tot cas, es destaca que la xifra per a la present temporada –que compta amb el dictamen favorable del Consell Econòmic i Social (CES)– es podrà ampliar, si s'escau, un 30% com és habitual arribant als 6.494 permisos.

Entrant al detall, del total d'autoritzacions de temporada 2024-2025, 2.845 corresponen al sector hoteler, 1.030 a treballadors de les pistes d'esquí, 490 a establiments hostalers de les pistes, 75 a agències de viatges, 445 comerços en general (inclòs el lloguer de material esportiu i les activitats immobiliàries) i 110 al sector de la neteja.

Sobre el termini de presentació de les sol·licituds, s'obrirà amb la publicació del reglament al BOPA i es perllongarà fins al 31 de març del 2025. La durada màxima de les autoritzacions és fins al 4 de maig del 2025.