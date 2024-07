Govern ven el seu 20% del projecte de Grífols

Andorra la VellaLa ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha lamentat aquest dijous, en el marc d'unes declaracions, l'acord entre Grifols i el Govern per no continuar amb el centre d'investigació d'immunologia projectat a Ordino. "Entenem que s'ha perdut una gran oportunitat, tenint en compte el moment en què ens trobem parlant de diversificació econòmica", ha apuntat la titular de la cartera d'Economia. "Jo crec que Andorra no perdrà el seu prestigi, però ara, segurament, quan piquem portes, costarà més que si haguéssim anat amb aquesta targeta de presentació" ha afegit, Marsol.

En aquesta línia, Marsol ha informat que el Govern es vendrà el 20% de les participacions que tenia Andorra Business a la societat de Grifols per recuperar la inversió que ha fet en el projecte. "Ells tenien el 80% i nosaltres el 20%. Ara ells es quedaran el 100% i això a nosaltres ens permetrà recuperar els 200.000 euros que Andorra Business havia aportat d'acord amb els pactes socials corresponents al 2022" ha indicat. A més, Marsol ha informat que aquest dimecres, en el marc del Consell de Ministres, es va acordar que la dissolució del pacte de socis se signarà aquest dijous a la tarda electrònicament, juntament amb la compravenda de les accions i el retorn de la possessió del terreny.

Pel que fa a la possibilitat de futures col·laboracions sanitàries amb Grifols a Andorra, Marsol ha indicat que, de moment, encara no s'ha parlat. "Ells ens van dir que continuarien treballant, i el fet que continuïn a Andorra ens dona una mica de garantia. Per part nostra, intentarem buscar altres punts de col·laboració" ha assegurat, la ministra d'Economia. D'altra banda, en relació a l'ús futur del terreny, Marsol ha avançat que encara no s'ha valorat aquest punt, però ha deixat clar que el Govern vol apostar per la innovació. "En parlarem amb el comú d'Ordino i, entre tots, pensarem opcions" ha confirmat, Marsol, qui també ha informat que aquest matí mateix s'ha fet saber la decisió sobre l'acord als cònsols d'Ordino.

En el marc de les declaracions, Marsol ha recordat com s'ha desenvolupat tot el procés al llarg del temps. En aquest sentit, la titular de la cartera d'Economia ha indicat que al juliol de l'any passat, els representants del Govern es van reunir amb representants de la família Grifols a Barcelona per veure com estava el projecte i com es podia tirar endavant després de la pandèmia. "Grifols ens va dir que era difícil tal com s'havia concebut el projecte, però que no volien renunciar a un projecte a Andorra. Ens van dir que ens farien alguna proposta d'algun tipus de centre que es pogués readaptar a la situació" ha concretat, Marsol. Davant la manca de nova informació, la ministra va demanar una junta extraordinària amb Pyrenees Immunology Research Center (PYIRC), que es va programar pel 23 d'abril d'aquest any. "Grifols ens va tornar a dir que difícilment el projecte podria continuar, però nosaltres vam insistir. Finalment, hem hagut de tancar la qüestió" ha afegit, Marsol.