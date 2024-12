Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís obriran més de 200 km de pistes aquest cap de setmana

Andorra la VellaGrandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís continuen ampliant progressivament el nombre de pistes obertes a mesura que els equips de terreny van habilitant-les. Amb les nevades dels últims dies, les d'avui i les que es preveuen per a demà, juntament amb les baixes temperatures que permeten produir neu de cultiu, les previsions per aquest cap de setmana a les estacions d'Andorra són positives, amb bon temps i una gran oferta d'esquí.

Entre els tres dominis sumaran més de 200 km de pistes a partir de dissabte i gruixos de neu que superen el metre en alguns sectors.

Grandvalira, que va donar el tret de sortida a la temporada aquest passat diumenge, ha anat ampliant aquests dies el nombre de pistes disponibles. Avui té pràcticament 80 quilòmetres de pistes obertes, amb la connexió esquiable entre tots els sectors des d'ahir. La previsió és que de cara al cap de setmana, estiguin habilitats un total de 132 quilòmetres de pistes a Grandvalira, els quals es continuaran ampliant progressivament, i els gruixos són de fins a més de 100 centímetres de neu pols.

Per la seva part, Pal Arinsal va iniciar la temporada dilluns, també amb una obertura progressiva, i actualment compta amb el 68% de les pistes obertes i el 63% dels remuntadors operatius, així com gruixos de fins a 80 centímetres de neu pols. La previsió és anar augmentant aquesta xifra en els pròxims dies i de cara al cap de setmana s'arribarà a estar a pràcticament al 100%, tant de pistes com d'instal·lacions, entre les quals hi haurà el telefèric que uneix els dos sectors, el qual estarà operatiu a partir de demà.

Ordino Arcalís, que també va encetar la temporada el dilluns i disposa actualment de gruixos de fins a 100 centímetres de neu pols, té previst habilitar pràcticament el 100% de les pistes i remuntadors a partir d'aquest dissabte.

La informació de les condicions d'obertura s'anirà actualitzant a les webs i a les xarxes socials de les estacions.

Activitats alternatives a l'esquí i restauració, a ple rendiment

Ordino Arcalís, Pal Arinsal i Grandvalira tenen un gran ventall de propostes alternatives a l'esquí que permeten gaudir de la neu d'una manera diferent i que ja estan disponibles. Així, tant les activitats com els 87 punts de restauració repartits pels tres dominis estaran pràcticament al 100% operatius aquest cap de setmana. En aquest sentit, Grandvalira compta amb les activitats de motos de neu (Grau Roig), múixing (El Tarter i Grau Roig), el Mon(t) Magic Family Park de Canillo amb la tirolina i el Màgic Gliss, així com les sortides guiades amb raquetes de neu, entre altres propostes. A Pal Arinsal, hi ha operatives el 100% de les activitats, entre les quals destaquen la tirolina Big Zip, el tubbing i la pista de trineus, juntament amb les sortides amb raquetes de neu guiades. Finalment, a Ordino Arcalís, es poden fer sortides guiades amb raquetes al Port del Rat i al Mirador Solar de Tristaina.

Pel que fa a la gastronomia, les grans propostes de les estacions d'Andorra tornen a estar actives, entre les quals destaca la gran novetat de la temporada a Grandvalira: el xef català amb estrella Michelin, Nandu Jubany, a la Brasseria Piolet i al Vodka Bar (Grau Roig).

Aquests dos locals se sumen a molts altres punts de restauració de primer nivell que permeten combinar la jornada d'esquí amb una experiència gurmet. Entre ells destaquen restaurants com el Wine & Meat Bar by Jean Leon (Soldeu), el Refugi del Llac dels Pessons (Grau Roig), el Cala Bassa Beach Club Costa Rodona (Pas de la Casa), l'Arrosseria (El Tarter), el Racó de Solanelles (Encamp) o el Roc de les Bruixes (Canillo), entre molts altres. A Pal Arinsal, es podran visitar locals icònics com el Coll de la Botella i el Pla de la Cot al sector Pal, i el Niu o el Terroir, a Arinsal, així com el nou Pasta Box a l'àrea de la Caubella, entre altres. Finalment, Ordino Arcalís compta amb el seu punt estrella, el restaurant La Coma, així com els punts de Planells, l'Hortell o el Kokoi.

L'Abarset no abaixa el ritme

Després d'un inici de temporada pletòric, amb el primer Brunch Electronik i el duet Mëstiza, el local més top del Pirineu no abaixarà el ritme i prepara grans festes per arrodonir el primer gran cap de setmana d'esquí de la temporada. El madrileny De la Swing serà l'encarregat de posar el ritme el dissabte amb el seu estil techno i drum&bass, que juntament amb les seves habilitats tècniques i la seva capacitat de connectar amb el públic, no deixarà indiferent als assistents. Les entrades per a la festa après-ski del dissabte es poden aconseguir a la web de L'Abarset.

Així mateix, entre avui i aquest divendres, els DJ residents de L'Abarset agafaran els comandaments de la cabina de l'icònic après-ski del sector El Tarter. Laeet i Noe Osses seran els encarregats avui i demà, als quals se sumarà Maadraasso demà, mentre que Patricia Mantovani, juntament amb Laeet, posaran el ritme aquest divendres. L'entrada serà gratuïta aquests tres dies, igual que el diumenge, dia en què se celebrarà una nova edició de la festa 'Friends & Family', que convida les diferents generacions a compartir moments de ball i diversió=.

Pel que fa a la gastronomia, L'Abarset presenta una carta amb grans novetats, on manté alguns dels plats més icònics, però incorpora una proposta més juganera i àmplia, amb una aposta per la diversitat de producte que contempla des d'opcions d'aperitius a altres conviden a entaular-se d'una manera més tradicional. També repetirà la foodtruck de Goiko i les seves hamburgueses gurmet per fer un mos ràpid i de qualitat sense deixar de saltar.