Habitatge Digne carrega contra l'aliança anti-llei òmnibus

Andorra la VellaAgències Immobiliàries, empreses de la construcció, propietaris de terrenys, gestors de residus, Empreses d'Electricitat, Lampisteria i Climatització, Transportistes de Mercaderies i Carburants, Negociants, Importadors i Exportadors de Mercaderies Industrials i Propietaris de Béns Immobles. Aquesta és la gran aliança que signa el manifest de revolta contra Govern per les mesures que es preveuen en la llei òmnibus sobre l'habitatge i la inversió estrangera.

Consideren que les accions de Govern com expropiar temporalment els pisos buits, eliminar llicències d'apartaments turístics o deixar en mínims la inversió estrangera no només no solucionaran el problema de l'habitatge sinó que "l'empitjoraran". Si part dels propietaris ja estan fent el possible per treure els seus habitatges del mercat després de cinc anys de renovació forçosa dels contractes sense gairebé cap pujada de preu, amb les noves mesures encara hi haurà menys pisos de lloguer.

El segon gran retret és que mentre es "carreguen definitivament" el mercat de l'habitatge "s'emportaran per endavant una part dels quatre mil llocs de treball dels sectors econòmics afectats".

La gent "tornarà al carrer"

La Coordinadora per l'Habitatge Digne ha atacat durament a posicionament el posicionament d'aquestes associacions del país contra la llei òmnibus. Assegura que accions com aquestes "faran tornar a sortir la gent al carrer". Segons ha indicat Joan Ramón Crespo a ATV, la Coordinadora creu que aquesta no és la manera d'actuar i creu que s'està intentant intimidar a la població. "La gent surt al carrer quan veu que qui hauria de fer coses no ho fa i si, a més, a això li afegim que l'ACODA, l'ÀGIA i l'APBI ara es posen a intimidar a la població donant-li una visió catastròfica de futur a 4.000 famílies què vols que et digui..."