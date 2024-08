Habitatge Digne diu que Govern culpabilitza els immigrants de l'encariment del lloguer

Andorra la VellaLa Plataforma Habitatge Digne ha criticat el projecte de llei sobre l'habitatge, que inclou l'expropiació de fins a deu anys de pisos buits i la retirada de llicències turístiques en vigor, perquè considera que s'està actuant contra la inversió estrangera, però no contra l'especulació. Es reconeix que portarà una reducció i un encariment dels immobles que adquireixen els estrangers, però es demanava que s'impedís l'especulació immobiliària.

La principal crítica a Govern fa referència al fet que, suposadament, està posant el focus del problema "en la immigració, lateralitzant el conflicte". Acusa l'executiu de desviar l'atenció de la realitat de l'arrel del problema: "l'enemic és el migrant amb qui competeixo i no l'especulador que en fa de l'habitatge un privilegi i no un dret". I conclou que "la migració per se no causa la pujada de preus que li volen atribuir".