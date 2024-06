Hotelers preveuen problemes de mà d'obra per a l'estiu

Andorra la VellaEls restaurants i els hotels veuen amb optimisme la temporada d'estiu que comença aviat, però lamenten que hi ha una important mancança de personal. En els hotels i restaurants continua havent-hi una mancança important de treballadors, segons ha explicat el director de la Unió Hotelera Jordi Pujol. Els establiments indiquen que haver d'acreditar dos anys d'experiència per ampliar el contracte de temporada i que la quota d'estiu sigui per a treballadors comunitaris suposa un problema per al sector. Segons ha comentat Pujol a Andorra Televisió, "tenim una mancança important per les quotes. Falten des de cambrers fins a caps d'equip".

Des de la Unió Hotelera també es lamenta que, malgrat que la quota d'estiu no és la més significativa per a ells, es podria haver aprovat abans per facilitar les contractacions amb previsió. Les previsions indiquen alts nivells d'ocupació, en referència a les reserves que ja han fet, i es tem que hi hagi establiments hotelers o de restauració que no puguin donar tots els serveis per la manca de personal suficient.