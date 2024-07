Els immobiliaris no prendran accions legals contra la llei d'expropiació temporal de pisos buits

Andorra la VellaA l’abril, l’Associació de Gestors Immobiliaris (AGIA) i dues entitats més del sector, FIABCI i l’Associació de Propietaris de Béns Immobiliaris, van signar un comunicat, on mostraven la disconformitat pel que fa al plantejament de les mesures contingudes en el projecte de llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Els dos conceptes als quals manifestaven fonamentalment una oposició eren la possibilitat d’expropiar temporalment els habitatges buits per posar-los al mercat de lloguer a un preu assequible i l’eliminació de les llicències d’apartaments turístics en els casos on menys del 30% de les unitats de l’immoble estiguessin dedicades a aquesta activitat.

L’AGIA, segons Andorra Televisió, no té pensat presentar cap acció legal contra la llei que Govern va assegurar que volien presentar la iniciativa legal a tràmit parlamentari aquest juliol. Els immobiliaris deixen clar que no plantejaran una batalla legal contra aquestes mesures. Des del col·lectiu s’assegura que a hores d’ara és impossible saber quin impacte tindran realment en el mercat de lloguer.