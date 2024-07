Els immobiliaris renuncien a recórrer la llei òmnibus de Govern que afecta l'habitatge

Andorra la VellaEl Col·legi Professional d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) no té pensat presentar accions legals contra la llei òmnibus. Tal com recull RTVA, van signar un comunicat, juntament amb altres dues entitats del sector immobiliari, per mostrar la seva disconformitat amb les mesures plantejades per Govern. Va resultar especialment polèmica "l'obligatorietat" de posar els pisos buits al mercat, principalment per les formes, tal com expliquen els propietaris.

Tot i això, continuen preocupats pels possibles efectes, i admeten desconèixer els resultats que poden donar les mesures impulsades per l'executiu.