Inaugurada la nova oficina de Creand a la Seu

La Seu d'UrgellCreand ha celebrat aquesta tarda l'acte d'inauguració de la nova oficina a la Seu d'Urgell, la primera d'un grup financer andorrà a la capital de l'Alt Urgell. L'acte ha comptat amb la presència de representants polítics i institucionals de la zona del Pirineu i d'Andorra, del bisbat i dels diferents estaments socials i econòmics de la zona.

"És un orgull per mi dirigir aquest projecte que ha començat amb molta il·lusió i una gran acollida per part de moltes persones i empreses del Pirineu. Estem molt contents de l'interès que ha generat la nostra presència des que el passat 1 d'agost obrírem les portes", ha comentat Josep Vives, director de l'oficina Creand a la Seu d'Urgell, en el discurs de la inauguració.

Vives ha estat acompanyat per Antoni Pintat, president de Creand, Xavier Cornella, conseller delegat de Creand, i Diego Fernández de Henestrosa, president de Creand Wealth Management, així com per altres directius del banc.

La nova oficina de la Seu d'Urgell, que depèn de la filial espanyola del grup Creand, està ubicada al passeig Joan Brudieu, 13. Ha estat dissenyada per oferir una atenció personalitzada i amb espais diferenciats i adaptats a les necessitats del client.