Incertesa entre els petits comerços

Andorra la VellaSegons l’última enquesta de l’AR+I, més de la meitat dels petits comerços d’Andorra han vist reduir els seus marges de benefici des de la pandèmia, principalment a causa de l’augment de la competència i la disminució de la demanda. Un 54% dels comerços detalla que pateix aquesta situació, mentre que el 13% enfronta problemes de liquiditat i el 10% preocupa la seva viabilitat.

Tal com informa RTVA, els costos fixos, com els salaris i el lloguer, juntament amb la inflació, l’escassetat de productes i l’elevada competència, han afectat negativament la competitivitat del sector. A més, el 23% dels comerciants no ha apujat els preus per evitar perdre competitivitat.

Per contrarestar aquestes dificultats, els comerços han adoptat diverses mesures com la introducció de noves marques, la inversió en digitalització, la formació dels treballadors i la reforma dels punts de venda.