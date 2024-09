Els Jocs Olímpics i l'Eurocopa provoquen una disminució de l'ocupació hotelera a Andorra

Andorra la VellaLa Unió Hotelera d'Andorra (UHA) ha expressat la seva satisfacció per les dades d'ocupació registrades durant el mes d'agost, que s'han enfilat fins al 86,22%, i que han permès recuperar la "lleugera pèrdua" del juliol. Segons es remarca des de l'entitat, enguany l'agost ha tingut cinc setmanes pràcticament senceres a diferència d'altres anys, i com va sent habitual, des de la pandèmia es continua amb l'efecte de 'darrera hora' que "sembla que ha vingut per quedar-se".

La gran quantitat d'esdeveniments esportius d'aquest estiu a Europa, com ara l'Eurocopa de futbol i els Jocs Olímpics, han provocat que aquest any els hotelers hagin notat un decalatge en l'arribada de turistes a Andorra entre els mesos de juliol i agost. De fet, l'UHA assegura que el juliol es va començar "algun punt percentual per sota del qual generalment teníem", però que a poc a poc va anar reconduint-se.

Amb l'arribada de l'agost, i com és habitual, la quinzena central és la que ha tingut els pics més alts d'ocupació, amb percentatges propers al 90%. Així doncs, l'UHA esmenta que el decalatge de turistes del juliol cap a l'agost i la Copa del Món de BTT han fet que "aquesta darrera setmana d'agost hagi estat superior a la d'anys precedents".

En aquest sentit, es feliciten dels esdeveniments que organitza el Principat, com ara la competició de BTT, ja que són una font d'atracció de turistes "i per a nosaltres és d'agrair", exposen.