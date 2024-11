L'acord d'associació genera neguit en el sector immobiliari

Andorra la VellaUn informe encarregat pel Col·legi d'Agents i Gestors Immobiliaris d'Andorra (AGIA) constata que l'acord d'associació no limita l'aplicació de les llibertats fonamentals del mercat interior, segons RTVA. Concretament, la llibertat d'establiment i la lliure prestació de serveis. Una de les conclusions és que si es tira cap endavant l'acord d'associació, el sector tindrà més dificultats per poder regular la professió i establir restriccions per accedir-hi. Arran de l'estudi, s'ha despertat un neguit en el sector, ja que un possible escenari seria l'arribada de molts professionals al mercat amb la pèrdua conseqüent de negoci i de llocs de treball.