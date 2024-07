L'acord d'associació tindrà un fort impacte sobre el PIB andorrà

Andorra la VellaL’acord d’associació tindrà un efecte positiu en la majoria de sectors econòmics del país i amb una especial afectació positiva en alguns com el financer i el de les activitats administratives. També cal tenir en compte, però, que en un moment inicial hi haurà algun sector, com les activitats professionals, tècniques i científiques que tindran per endavant “desafiaments”. Així ho han posat en relleu els experts Pablo Tucat i Jorge Díaz, que han presentat aquest dimarts l’estudi d’impacte encarregat per Andorra Recerca + Innovació (AR+I). Aquesta anàlisi determina que el PIB andorrà tindrà un creixement diferencial sostingut del 5% a 25 anys respecte de l’escenari de l’statu quo, és a dir, que no s’aprovi l’acord. En el curt termini, aquest increment és més moderat però se situa en el 0,7% en cinc anys.

L’estudi també conclou que l’acord d’associació representarà una major integració comercial i econòmica facilitant les quatre llibertats que contempla i també una expansió de les exportacions andorranes i una major atracció de la inversió estrangera. A més, es contempla una major activitat econòmica i un major dinamisme del mercat laboral i un increment addicional de l’eficiència.