L'aeroport d'Andorra-la Seu considera oferir serveis privats pel creixent interès de clients d'alt nivell adquisitiu

Andorra la VellaL'excessiu nombre de cancel·lacions de vols a Madrid des de l'aeroport d'Andorra-la Seu és el principal problema perquè creixi de forma important el seu ús. El pitjor que pot passar a una línia aèria, segons recullen les agències de viatges, és la incertesa de no saber si el vol es cancel·larà, sigui per problemes meteorològics o tècnics. O que a la tornada s'hagi d'aturar a Lleida. Aquestes situacions han provocat problemes a molts usuaris que han vist com no han pogut arribar als seus compromisos o no han pogut enllaçar amb els vols transoceànics a l'aeroport madrileny.

La portaveu de l'Associació d'Agències de Viatge, Maica Terrones, ha explicat a ATV que podrien aprofitar més l'aeroport. "És difícil combinar per a un viatge de llarga distància, combinar els horaris i sobretot que tinguis la seguretat que aquell vol després sortirà per poder enllaçar amb aquest vol transoceànic que tenies previst. Hauríem de tenir una mica de seguretat".

Segons RTVA, es considera iniciar converses amb noves empreses que s'han instal·lat a l'aeroport per oferir serveis privats vist que hi ha clients d'alt nivell adquisitiu que hi podrien estar interessats.

Pel que fa als vols a Palma de Mallorca, que es volen reprendre a la tardor, Terrones ha explicat que és una ruta que interessa per portar turistes balears a Andorra i no tant per a la gent d'Andorra que vol viatjar les illes.