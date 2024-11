L'Institut de l'Habitatge preveu multiplicar els ingressos fins a un 537%

Andorra la VellaL'Institut Nacional de l'Habitatge preveu multiplicar per sis els seus ingressos el 2025 gràcies al cobrament de rendes d'edificis amb lloguers a preu assequible que començarà a gestionar l'any vinent.

Segons el pressupost, els ingressos podrien augmentar un 537%, passant d'uns 570.000 euros, tot i que també es preveu un increment significatiu de les despeses per al manteniment d'aquests immobles. Segons ha informat RTVA, l'Institut planeja col·laborar amb el Govern i el sector privat per integrar més pisos al mercat d'habitatge. D'altra banda, l'AREB necessitarà finançament estatal el 2025, requerint uns 2 milions d'euros per a les seves activitats, després d'haver-se finançat amb la venda de Vall Banc els anys anteriors.