Limitar la inversió immobiliària estrangera, l'aposta del col·legi d'Economistes

Andorra la VellaEl col·legi d'Economistes aposta per limitar la inversió immobiliària estrangera per donar resposta a la problemàtica de l'habitatge. Ho manifesta en declaracions a RTVA el degà del col·lectiu, Eduard Jordi, qui proposa reconvertir una part dels apartaments turístics a usos residencials de lloguer.

"El que soluciona el problema és potser limitar una mica més la inversió estrangera. Com s'havia fet històricament. Això no vol dir que es limiti sostingudament en el temps, però és cert que en aquest moment hi ha un excés de demanda davant de l'oferta", exposa. I afirma que el país ha de debatre quina mena de creixement es vol i quins límits s'haurien de posar. Així, assevera que tot i que el model que ha funcionat fins ara ha donat bons resultats, es corre el perill de morir d'èxit.