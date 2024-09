Lladós defensa que no hi ha descontrol en recobrar els crèdits tous

Andorra la VellaL'import total executat pendent de recuperar que té el Govern sobre els crèdits tous atorgats a empreses durant la pandèmia és de 3,83 milions d'euros, amb data del 31 de juliol del 2024. Així ho ha explicat el ministre de Finances, Ramon Lladós, durant la sessió de control al Govern. De moment ja s'han tornat 320.000 euros dels 4,15 milions d'euros, ha detallat el ministre. De l'import executat, correspon a 138 avals, dels quals s'han dut a terme 112 procediments d'execució perquè alguna empresa tenia més d'un aval. D'aquests 112, 18 són per fallida de l'empresa, 10 són per situació d'embargament i 84 per impagament de quotes.

"Es van concedir avals per un import de 154 milions d'euros, la qual la taxa de morositat és del 2,5%, molt per sota del 18% original en què es va dissenyar i es van crear les previsions necessàries per fer front als impagaments", ha destacat el ministre, que ha posat de manifest que els avals executats es troben en mans de la justícia o del saig.

El conseller socialdemòcrata Pere Baró ha criticat la falta de transparència del Govern sobre el fet de no publicar el nom de les empreses que van formar part d'aquest programa d'avals. Per contra, el conseller general ha posat de manifest que sí que es fa públic el nom quan una persona demana un ajut o una beca.

Baró també s'ha mostrat preocupat per la manca de control que fa el Govern en recuperar "uns diners que són dels ciutadans". Lladós li ha replicat que no hi ha descontrol i que la xifra de 3,83 milions és una "mil·lèsima part del PIB d'un any", ha justificat el titular de Finances, que ha conclòs que això demostra que "s'està lluny de falta de control". Una resposta que a Baró no li ha agradat perquè aquesta mil·lèsima del PIB continuen "sent diners de la ciutadania i aquests diners ja els agradaria a la ciutadania que es fessin altres coses si s'haguessin recuperat els diners en el bon moment", ha etzibat Baró.

El ministre ha defensat que vol i li preocupa recuperar aquests més de 3 milions d'euros que falten recobrar-los, però també ha dit que la millor manera de no haver tingut aquests impagaments era "no donar crèdits i això hauria estat un error molt gran en aquell moment", ha dit Lladós, que ha afegit: "Aquest risc de moment s'ha demostrat que és molt mitigat versus l'impacte que va tenir en el teixit empresarial". Lladós ha explicat que la intenció de recuperar els darrers préstecs serà el començament del 2029, si són pagats, perquè en el seu moment es va donar termini màxim de set anys. "Continuarem patint algun impagat, això és evident perquè la vida de les empreses passen per moltes vicissituds, però la nostra obligació com a Govern és continuar recobrant i així ho estem fent", ha asseverat Lladós.